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Клишас ответил на слова Толстого о необходимости изменений Конституции РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление зампреда Госдумы Петра Толстого, который допустил «существенные изменения» Конституции РФ. В своем Telegram-канале сенатор предложил пока не вносить правки в основной закон страны.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал сенатор.

19 мая Петр Толстой заявил, что в Конституцию РФ планируется внести «существенные изменения», поскольку большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

По его словам, на протяжении 30 лет РФ пыталась соответствовать неким общемировым стандартам. Однако сегодня, как отметил зампред Госдумы, в российском обществе произошли изменения, в том числе после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Толстой подчеркнул, что возникла необходимость вместе с запросами людей развивать и законодательство.