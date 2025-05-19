Клишас ответил на слова Толстого о необходимости изменений Конституции РФ

По его словам, на протяжении 30 лет РФ пыталась соответствовать неким общемировым стандартам. Однако сегодня, как отметил зампред Госдумы, в российском обществе произошли изменения, в том числе после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Толстой подчеркнул, что возникла необходимость вместе с запросами людей развивать и законодательство.