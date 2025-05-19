Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным

Трамп ранее говорил, что позвонит Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По информации Кремля, разговор запланирован на 17:00 мск.
ТСН со ссылкой на источники пишет, что Трамп и Зеленский обсудили шаги, которые позволят урегулировать российско-украинский конфликт. По информации телеканала, президенты договорились созвониться еще раз после того, как Трамп поговорит с Путиным.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что Трамп планирует лично проинформировать об итогах телефонных переговоров с президентами России и Украины. «Вы услышите лично президента, или к вам выйду я после того, как эти звонки закончатся», — сказала она на брифинге.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, необходимость с разговоре Трампа и Путина возникла, поскольку процесс урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик. Сам Трамп отмечал, что намерен обсудить с российским президентом прекращение огня и торговлю. «Надеюсь, это будет продуктивный день, будет объявлено прекращение огня, и завершится очень жестокая война», — написал американский президент в соцсети TruthSocial 17 мая.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что разговор Путина и Трампа пройдет с учетом прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле. Это была первая дипломатическая встреча российской и украинской делегаций за три года. По итогам переговоров Москва и Киев анонсировали обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и разработку видения того, как каждая сторона представляет потенциальное прекращение огня.
Вашингтон поддержал договоренности, которых достигли Москва и Киев, в том числе обмен пленными. Глава МИД России в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио отметил, что Украина согласилась с предложением возобновить переговоры в Стамбуле благодаря американскому содействию.