Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что разговор Путина и Трампа пройдет с учетом прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле. Это была первая дипломатическая встреча российской и украинской делегаций за три года. По итогам переговоров Москва и Киев анонсировали обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и разработку видения того, как каждая сторона представляет потенциальное прекращение огня.