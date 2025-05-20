Андрей Левдиков уволился из ГУММиД Нижнего Новгорода

ГУММиД, как муниципальный заказчик, отвечает, в частности, за проект по продлению метрополитена до Сенной площади и строительству двух новых станций метро в нагорной части города. Исполнение этого проекта в Нижнем Новгороде затягивается минимум на год, губернатор прогнозировал сдачу объекта в конце 2026 года. Однако новые контрактные сроки пока не определены.