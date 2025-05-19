Bloomberg оценил итоги воскресных выборов в Европе: Польша, Румыния, Португалия

Польша
Согласно статье, во второй тур президентских выборов в Польше вышли Рафал Тшасковский, который, по данным последнего экзитпола, набрал 31,1% голосов избирателей, и Кароль Навроцкий ориентировочно с 29,1% голосов. Первый является союзником премьер-министра Дональда Туска, второй — кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость». Второй тур выборов состоится 1 июня.
После того как стали известны данные экзитполов, Туск заявил, что «борьба только началась».
Как отмечает Bloomberg, отрыв Тшасковского от основного соперника оказался меньше, чем ожидалось (4−6%), что может вызвать вопросы о его способности победить на президентских выборах. Под угрозой, по мнению издания, находится стремление Польши остаться надежным партнером в Европейском союзе: способность Туска реализовать эту повестку была подорвана уходящим в отставку президентом Анджеем Дудой.
Во втором туре Тшасковский рассчитывает на голоса других кандидатов, выдвинутых партиями, входящими в трехстороннюю правящую коалицию Туска, а также на голоса центристских и левых избирателей.
Навроцкий будет стремиться привлечь на свою сторону избирателей крайне правых кандидатов Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна, общая поддержка которых, судя по экзитполам, составила 21,1%, и не оттолкнуть при этом умеренных. Он обрушился с критикой на правящую коалицию за «попытки монополизировать все ветви власти» и обратился непосредственно к Ментцену, который проводил кампанию в качестве альтернативы политическому истеблишменту.
Настало время спасти Польшу. Мы оба хотим, чтобы Польша была суверенной, сильной, богатой и безопасной.
Европа борется с растущей поддержкой популизма, простимулированного возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Навроцкий, который во время предвыборной кампании встречался с Трампом, считает США единственным стоящим союзником Польши и пообещал сотрудничать с другими скептиками ЕС, чтобы остановить интеграционные усилия блока во имя национальных интересов и религиозных ценностей.
«Ставки огромны. Мы боремся за то, будет ли Польша на стороне европейских демократий или на стороне европейских нарушителей спокойствия», — заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский.
Румыния
В Румынии во втором туре президентских выборов Никушор Дан, независимый кандидат и центристский мэр Бухареста, победил крайне правого сторонника Дональда Трампа — Джордже Симиона. По данным ЦИК, Дан набрал 54% голосов, Симион — 46%, пишет Bloomberg. Решающая победа Дана была обеспечена самой высокой явкой избирателей (65%) за четверть века. Вечером в воскресенье несколько тысяч сторонников Дана вышли на улицы Бухареста, размахивая флагами ЕС и Румынии и выкрикивая: «Россия, не забывай, Румыния не твоя».
В ходе первого тура выборов в прошлом году победу одержал националист Кэлин Джорджеску, что ошеломило европейский истеблишмент и вызвало обвинения во вмешательстве со стороны России. Верховный суд Румынии перед вторым туром аннулировал итоги голосования, спровоцировав волну протеста, особенно со стороны крайне правых. Тем не менее утром в понедельник Симион признал поражение и заявил, что продолжит бороться за свободу и ценности Румынии «вместе с другими патриотами и консерваторами по всему миру».
Португалия
На внеочередных выборах в Португалии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Луиша Монтенегру. Хотя правящая коалиция «Демократический альянс» (состоит из возглавляемой Монтенегру «Социал-демократической партии» и более мелких правых формирований) увеличила свою долю голосов (около 33%) и мест в парламенте (как минимум до 89), этого оказалось недостаточно, чтобы получить абсолютное большинство (116 из 230 мест) и обеспечить стабильность в стране, пишет Bloomberg.
Второе место заняла «Социалистическая партия Португалии» с 23,4% голосов и ультраправая партия Chega («Хватит!»), которая впервые преодолела порог в 20% и может стать второй по величине группой в парламенте. Эти две группы получили по 58 мест в парламенте, и еще четыре места пока не распределены.
«Мы освобождаемся от 50-летних уз, при которых не было возможности иметь альтернативу. Это может означать только одно: Chega сегодня является альтернативой правительству», — заявил лидер Chega Андре Вентура по итогам выборов.
Поражение «Социалистической партии» сочли «потерей исторических масштабов для левых». Вечером в воскресенье лидер социалистов Педру Нуну Сантуш ушел с поста главы партии.
Выводы
Европейский союз пытается сохранить поддержку Украины и создать убедительный сдерживающий фактор для России, в то время как Трамп и его союзники намерен разрушить ключевые альянсы континента. Результаты воскресных выборов в Европе, по мнению Bloomberg, ознаменовали сдерживание роста правых сил на континенте и выявили пределы лояльности избирателей к бренду Трампа MAGA. Ранее кандидаты, поддерживаемые MAGA, проиграли в Канаде и Австралии, напоминает издание.