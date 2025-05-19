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Bloomberg оценил итоги воскресных выборов в Европе: Польша, Румыния, Португалия

В напряженный воскресный день выборов в Европе традиционным центристским партиям все же удалось одержать победу, несмотря на то, что правые оказались сильнее, чем ожидалось, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Источник: AP 2024

Польша

Согласно статье, во второй тур президентских выборов в Польше вышли Рафал Тшасковский, который, по данным последнего экзитпола, набрал 31,1% голосов избирателей, и Кароль Навроцкий ориентировочно с 29,1% голосов. Первый является союзником премьер-министра Дональда Туска, второй — кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость». Второй тур выборов состоится 1 июня.

После того как стали известны данные экзитполов, Туск заявил, что «борьба только началась».

Коалиция Туска не имеет достаточного парламентского большинства, чтобы преодолеть президентское вето, и, если Навроцкий победит во втором туре, это создаст проблемы для правительства Туска, говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, отрыв Тшасковского от основного соперника оказался меньше, чем ожидалось (4−6%), что может вызвать вопросы о его способности победить на президентских выборах. Под угрозой, по мнению издания, находится стремление Польши остаться надежным партнером в Европейском союзе: способность Туска реализовать эту повестку была подорвана уходящим в отставку президентом Анджеем Дудой.

Во втором туре Тшасковский рассчитывает на голоса других кандидатов, выдвинутых партиями, входящими в трехстороннюю правящую коалицию Туска, а также на голоса центристских и левых избирателей.

Навроцкий будет стремиться привлечь на свою сторону избирателей крайне правых кандидатов Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна, общая поддержка которых, судя по экзитполам, составила 21,1%, и не оттолкнуть при этом умеренных. Он обрушился с критикой на правящую коалицию за «попытки монополизировать все ветви власти» и обратился непосредственно к Ментцену, который проводил кампанию в качестве альтернативы политическому истеблишменту.

Настало время спасти Польшу. Мы оба хотим, чтобы Польша была суверенной, сильной, богатой и безопасной.

Кароль Навроцкий
кандидат на пост президента Польши

Европа борется с растущей поддержкой популизма, простимулированного возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Навроцкий, который во время предвыборной кампании встречался с Трампом, считает США единственным стоящим союзником Польши и пообещал сотрудничать с другими скептиками ЕС, чтобы остановить интеграционные усилия блока во имя национальных интересов и религиозных ценностей.

«Ставки огромны. Мы боремся за то, будет ли Польша на стороне европейских демократий или на стороне европейских нарушителей спокойствия», — заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Источник: AP 2024

Румыния

В Румынии во втором туре президентских выборов Никушор Дан, независимый кандидат и центристский мэр Бухареста, победил крайне правого сторонника Дональда Трампа — Джордже Симиона. По данным ЦИК, Дан набрал 54% голосов, Симион — 46%, пишет Bloomberg. Решающая победа Дана была обеспечена самой высокой явкой избирателей (65%) за четверть века. Вечером в воскресенье несколько тысяч сторонников Дана вышли на улицы Бухареста, размахивая флагами ЕС и Румынии и выкрикивая: «Россия, не забывай, Румыния не твоя».

Вчерашний тур выборов стал кульминацией многомесячных беспорядков — самого серьезного политического кризиса со времен падения режима Николае Чаушеску в 1989 году, отмечает Bloomberg.

В ходе первого тура выборов в прошлом году победу одержал националист Кэлин Джорджеску, что ошеломило европейский истеблишмент и вызвало обвинения во вмешательстве со стороны России. Верховный суд Румынии перед вторым туром аннулировал итоги голосования, спровоцировав волну протеста, особенно со стороны крайне правых. Тем не менее утром в понедельник Симион признал поражение и заявил, что продолжит бороться за свободу и ценности Румынии «вместе с другими патриотами и консерваторами по всему миру».

Источник: AP 2024

Португалия

На внеочередных выборах в Португалии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Луиша Монтенегру. Хотя правящая коалиция «Демократический альянс» (состоит из возглавляемой Монтенегру «Социал-демократической партии» и более мелких правых формирований) увеличила свою долю голосов (около 33%) и мест в парламенте (как минимум до 89), этого оказалось недостаточно, чтобы получить абсолютное большинство (116 из 230 мест) и обеспечить стабильность в стране, пишет Bloomberg.

Второе место заняла «Социалистическая партия Португалии» с 23,4% голосов и ультраправая партия Chega («Хватит!»), которая впервые преодолела порог в 20% и может стать второй по величине группой в парламенте. Эти две группы получили по 58 мест в парламенте, и еще четыре места пока не распределены.

Победа Chega разрушила правящую дуополию, которая доминировала в Португалии в течение полувека.

«Мы освобождаемся от 50-летних уз, при которых не было возможности иметь альтернативу. Это может означать только одно: Chega сегодня является альтернативой правительству», — заявил лидер Chega Андре Вентура по итогам выборов.

Поражение «Социалистической партии» сочли «потерей исторических масштабов для левых». Вечером в воскресенье лидер социалистов Педру Нуну Сантуш ушел с поста главы партии.

Выводы

Европейский союз пытается сохранить поддержку Украины и создать убедительный сдерживающий фактор для России, в то время как Трамп и его союзники намерен разрушить ключевые альянсы континента. Результаты воскресных выборов в Европе, по мнению Bloomberg, ознаменовали сдерживание роста правых сил на континенте и выявили пределы лояльности избирателей к бренду Трампа MAGA. Ранее кандидаты, поддерживаемые MAGA, проиграли в Канаде и Австралии, напоминает издание.