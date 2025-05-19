Bloomberg оценил итоги воскресных выборов в Европе: Польша, Румыния, Португалия

В ходе первого тура выборов в прошлом году победу одержал националист Кэлин Джорджеску, что ошеломило европейский истеблишмент и вызвало обвинения во вмешательстве со стороны России. Верховный суд Румынии перед вторым туром аннулировал итоги голосования, спровоцировав волну протеста, особенно со стороны крайне правых. Тем не менее утром в понедельник Симион признал поражение и заявил, что продолжит бороться за свободу и ценности Румынии «вместе с другими патриотами и консерваторами по всему миру».