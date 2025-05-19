Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью балетмейстера Григоровича

Ранее мы писали о том, что начинавшая в Минске актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая впервые отреагировала на хейт в адрес приготовленных ею блюд (тут читать далее). Рассказывали мы и о том, кто представит Беларусь на конкурсе «Интервидение», который должен пройти в Москве в сентябре 2025 года (здесь все подробности).