Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью балетмейстера Григоровича

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил, как передает телеграм-канал «Пул Первого», соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Григоровича в связи с его смертью. Напомним, легендарный балетмейстер ушел из жизни 19 мая 2025 года, ему было 98 лет.
«Светлая память о замечательном мастере, чья профессиональная деятельность способствовала укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами, всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что Юрий Григорович не только внес неоценимый вклад в сохранение и развитие богатых традиций классического балета, но многое сделал для воспитания творческой молодежи.
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