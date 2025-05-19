Переговоры с Украиной: чего ждать дальше

— Эти переговоры, на мой взгляд, ведутся формально. Их главный интересант — Трамп. Он к 80-летию, я думаю, очень хочет получить Нобелевскую премию мира, как Обама. Плюс ему крайне важно доказать свою успешность на внешнеполитической арене, потому что внутри США у него огромные проблемы с оппозицией. Ни Россия, ни Украина с Трампом ссориться не хотят. И не хотят оказаться крайними в срыве переговоров. Но срыв, я считаю, неизбежен. Ведь ни одна из сторон пока не добилась в ходе военных действий желаемого.