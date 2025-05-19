Переговоры с Украиной: чего ждать дальше

В Стамбуле впервые за три года прошли прямые переговоры России и Украины. Они длились недолго: около двух часов.
Стороны договорились обменяться военнопленными и передать друг другу предложения по прекращению огня.
По сути, переговоры были продолжением начатых. Нашу делегацию вновь возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а беседа состоялась там же, где и в марте 2022 года, — во дворце Долмабахче.
— Это был сильный ход Путина. Не договорились весной 2022 года, давайте разговаривать снова. Только теперь требования России выросли. Например, в плане территорий, — пояснил политолог Евгений Мезенцев. — Второй наш успех: мы отказались беседовать с Украиной в формате «Путин — Зеленский», дав понять, что встречи с Путиным еще нужно заслужить.
Но о чем же договорились? Главный, пожалуй, итог, что стороны согласны разговаривать снова: есть договоренность о новой встрече. Второе: в ближайшие дни Россия и Украина обменяются военнопленными по формуле «1000 на 1000». Третье: каждая сторона в деталях представит то, как она видит «возможное будущее прекращение огня».
Евгений Мезенцев уточняет:
— Да, результат кажется скромным, но мы показали всему миру свою добрую волю. Ведь именно мы стали инициатором этих переговоров. Мы не дали перевести их в любимый Зеленским формат перепалки. Кстати, надо отдать должное, он тут профессионален.
И Дональд Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио признали переговоры России и Украины успешными. Что ж, ждем продолжения. По словам Мединского, Россия «изучит» предложение Украины о личной встрече президентов двух стран. При этом наша страна озабочена легитимностью тех, кто поставит подпись под потенциальным договором. Полномочия Зеленского — под большим вопросом. А значит, и полномочия тех, кого он назначил.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Сергей Марков, директор Института политических исследований:
— Сегодня, в понедельник, состоится разговор Путина и Трампа. Трамп будет требовать прекращения огня на 30 дней. Второй важный момент: Россия настаивает на том, что по-прежнему существует проблема отсутствия легитимного руководителя Украины. Дело в том, что в Конституции Украины ясно сказано: в случае военного положения могут быть перенесены парламентские выборы. А президентские? Нет. Так что следующий президент Украины с высокой вероятностью может отказаться признавать легитимность мирного договора, потому что он подписан нелегитимным президентом. Запад должен решить эту проблему, а не игнорировать ее. Это твердая позиция Российской Федерации.
Игорь Забелин, член Лиги военных дипломатов:
— Эти переговоры, на мой взгляд, ведутся формально. Их главный интересант — Трамп. Он к 80-летию, я думаю, очень хочет получить Нобелевскую премию мира, как Обама. Плюс ему крайне важно доказать свою успешность на внешнеполитической арене, потому что внутри США у него огромные проблемы с оппозицией. Ни Россия, ни Украина с Трампом ссориться не хотят. И не хотят оказаться крайними в срыве переговоров. Но срыв, я считаю, неизбежен. Ведь ни одна из сторон пока не добилась в ходе военных действий желаемого.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования:
— России эти переговоры нужны лишь как демонстрация наших добрых намерений. Но наши возможности в плане уступок крайне ограничены. Что мы можем уступить Украине? Практически ничего. Идеальный вариант, если переговоры сорвутся, и Трамп обвинит в этом Украину.