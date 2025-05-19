Reuters: Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Трампа и Путина

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был запланирован на 17:00 мск. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако украинский телеканал «Рада» в понедельник сообщил, что господин Трамп созвонился с украинским лидером до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Владимир Зеленский, писал он.