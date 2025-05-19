Последние зарубежные новости за 19 мая 2025 года: свежие события текущего дня

США предупредили ЕС, что Трамп может одобрить жесткий санкционный законопроект сенатора Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), если Россия «не пойдет на уступки». Грэм предложил 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.