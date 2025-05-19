Последние зарубежные новости за 19 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters: ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России
Bloomberg узнал позицию Трампа по «сокрушительным санкциям» против РФ
США предупредили ЕС, что Трамп может одобрить жесткий санкционный законопроект сенатора Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), если Россия «не пойдет на уступки». Грэм предложил 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.
Axios назвал причину отмены поездки Вэнса в Израиль
Вэнс отказался от поездки 20 мая, чтобы не создать впечатление поддержки израильской операции в Газе. Белый дом позже опроверг эти сообщения, сославшись на «логистические трудности», препятствующие любым дальнейшим поездкам Вэнса.
Telegraph: Британия обновит флот для подлодок с ядерным оружием
Королевский ВМФ получит шесть новых буксиров для субмарин Astute и Vanguard, часть разместят на базе Фаслейн. Стоимость проекта оценивается в 850 млн фунтов. Суда построит голландская компания Damen, как и буксир Tempest, уже используемый для авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales.
Hill: республиканцы критикуют передачу Катаром Boeing Трампу
Многие сенаторы считают самолет небезопасным подарком и сравнили его модернизацию с шоу Fixer Upper и Pimp My Ride. Коллинз и Круз заявили, что подарок может нести угрозы шпионажа и не будет готов до конца срока Трампа.