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Bloomberg: немецкий Rheinmetall может начать производство оружия в Латвии

Правительство Латвии ведет переговоры с немецким производителем оружия Rheinmetall AG о размещении завода на территории страны. Представитель Rheinmetall подтвердил Bloomberg факт обсуждения этого вопроса с высокопоставленными чиновниками в Риге, но не стал раскрывать подробности. По его словам, инициатива находится «на ранней стадии».

Источник: AP 2024

Собеседники Bloomberg сообщили о грядущем сотрудничестве Латвии и с итальянским производителем оружия Leonardo — равным по масштабу немецкому Rheinmetall. Ранее Rheinmetall также начал строить завод по производству боеприпасов в Литве. Bloomberg уточняет, что переговоры ведутся на фоне желания стран Балтии укрепить обороноспособность из-за потенциальных угроз с российской стороны.

«Работа ведется на правительственном уровне со многими потенциальными инвесторами, в том числе с компаниями охранной отрасли. Более подробную информацию мы сможем предоставить, когда будут достигнуты взаимные соглашения», — рассказала пресс-секретарь премьер-министра Латвии Эвики Силини Анна Удре.

По данным Bloomberg, на саммите ЕС в Албании госпожа Силиня была одной из тех лидеров, кто настаивал на продолжении давления на РФ. В частности, премьер Латвии предложила усилить санкции в отношении российских нефтяных танкеров, действующих в рамках теневого флота.