Bloomberg: немецкий Rheinmetall может начать производство оружия в Латвии

По данным Bloomberg, на саммите ЕС в Албании госпожа Силиня была одной из тех лидеров, кто настаивал на продолжении давления на РФ. В частности, премьер Латвии предложила усилить санкции в отношении российских нефтяных танкеров, действующих в рамках теневого флота.