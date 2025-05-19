Французские фермеры на тракторах заблокировали несколько автострад на севере страны

На данный момент примерно 70 тракторов блокируют автостраду А1 к югу от Лилля в направлении Парижа и обратно. Также два десятка тракторов заблокировали в обоих направлениях движение по трассе А2 в районе коммуны Валансьен. 36 тракторов перекрыли трассу А25 на длинном участке вдоль границы с Бельгией, еще около 10 тракторов перекрыли шоссе № 2 близ Авен-Сюр-Эльп. Местные власти призвали автомобилистов избегать этих зон и организовали объездные маршруты.