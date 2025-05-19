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Французские фермеры на тракторах заблокировали несколько автострад на севере страны

На данный момент примерно 70 тракторов блокируют автостраду А1 к югу от Лилля в направлении Парижа и обратно. Также два десятка тракторов заблокировали в обоих направлениях движение по трассе А2 в районе коммуны Валансьен.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько колонн фермеров на тракторах перекрыли крупные автострады на севере Франции, требуя от депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) не убирать из законопроекта об «устранении ограничений в сельском хозяйстве» важные для работников отрасли положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал actu.fr.

На данный момент примерно 70 тракторов блокируют автостраду А1 к югу от Лилля в направлении Парижа и обратно. Также два десятка тракторов заблокировали в обоих направлениях движение по трассе А2 в районе коммуны Валансьен. 36 тракторов перекрыли трассу А25 на длинном участке вдоль границы с Бельгией, еще около 10 тракторов перекрыли шоссе № 2 близ Авен-Сюр-Эльп. Местные власти призвали автомобилистов избегать этих зон и организовали объездные маршруты.

Своими действиями фермеры пытаются оказать давление на правительство и депутатов Национального собрания с целью добиться сохранения в нынешнем виде предложенного Сенатом (верхней палатой парламента) законопроекта об «устранении ограничений в сельском хозяйстве». Речь, в частности, идет о сохранении доступа к водным ресурсам, защите сельскохозяйственных культур, изменениях в фитосанитарном контроле и ряде других мер. -0-