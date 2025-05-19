Путин: РФ готова работать с Украиной по вопросу меморандума о мирном договоре

Как известно, переговоры российского и американского лидеров состоялись 19 мая. Сразу после них президент РФ вышел к прессе, где выступил с речью. В ходе нее он подчеркнул, что Москва готова совместно с Киевом начать разработку меморандума о будущем мирном договоре.