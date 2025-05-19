Путин: РФ готова работать с Украиной по вопросу меморандума о мирном договоре

Россия готова начать совместную с Украиной работу над меморандумом о будущем мирном договоре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного диалога с главой США Дональдом Трампом.
Как известно, переговоры российского и американского лидеров состоялись 19 мая. Сразу после них президент РФ вышел к прессе, где выступил с речью. В ходе нее он подчеркнул, что Москва готова совместно с Киевом начать разработку меморандума о будущем мирном договоре.
«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в меморандум могут войти вопросы мирного урегулирования и прекращения огня. Последнее, добавил Путин, возможно при соблюдении определенных условий.