Сенатор Пушков увидел в «странных выборах» президента Румынии аналогию с Марин Ле Пен

Известный Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своём телеграм-канале о весьма странных результатах выборов в Румынии, наводящих на мысль о либеральном заговоре.
В 1-м туре побеждает Симион с преимуществом в 20 (процентов голосов перед мэром Бухареста Даном, а во 2-м Дан опережает Симиона на 7 с лишним процентов.
По словам Пушкова, повторяется история с Марин Ле Пен во Франции, когда она неизменно побеждает в 1-м туре, а во втором все объединяются против нее и побеждает очередной Макрон. И, конечно, где можно, уворовываются голоса в его пользу.
«Об этом, кстати, сегодня нередко говорят во Франции», — отметил сенатор.