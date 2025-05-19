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Сенатор Пушков увидел в «странных выборах» президента Румынии аналогию с Марин Ле Пен

Известный Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своём телеграм-канале о весьма странных результатах выборов в Румынии, наводящих на мысль о либеральном заговоре.

Известный Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своём телеграм-канале о весьма странных результатах выборов в Румынии, наводящих на мысль о либеральном заговоре.

В 1-м туре побеждает Симион с преимуществом в 20 (процентов голосов перед мэром Бухареста Даном, а во 2-м Дан опережает Симиона на 7 с лишним процентов.

По словам Пушкова, повторяется история с Марин Ле Пен во Франции, когда она неизменно побеждает в 1-м туре, а во втором все объединяются против нее и побеждает очередной Макрон. И, конечно, где можно, уворовываются голоса в его пользу.

«Об этом, кстати, сегодня нередко говорят во Франции», — отметил сенатор.