Путин назвал условие, при котором возможно прекращение огня между Россией и Украиной

Путин заявил о готовности РФ к прекращению огня на Украине.
Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«[Россия готова на ] прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Также Путин заявил о том, что Москва ориентирована на прекращение боевых действий. Однако для этого потребуется выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Также он заявил о готовности России выработать меморандум с Украиной.