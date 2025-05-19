Президент России Владимир Путин допустил прекращение огня с Украиной при соответствующих договоренностях. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 19 мая, после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
— Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, — приводит слова Путина РИА Новости.
В этом меморандуме будут определены в частности принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и другие аспекты, включая возможность прекращения огня на определенное время при достижении соответствующих договоренностей.
По словам Путина, Дональд Трамп отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Трамп также объяснил свою позицию по поводу прекращения боевых действий.
Незадолго до звонка Путину американский президент провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По данным американского вещателя CNN, телефонный разговор президентов США и РФ может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта на Украине, поскольку и Москва, и Киев стремятся продемонстрировать свою готовность к миру.