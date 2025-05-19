Умеров заявил, что согласован план по обмену пленными в формате 1000 на 1000

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 16 мая, после завершения прямых переговоров между Москвой и Киевом глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия в целом удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной. По словам Мединского, Россия и Украина в ближайшее время могут провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Кроме того, Киев запросил переговоры между лидерами государств, Москва приняла этот запрос к сведению. Также Россия и Украина представят во всех подробностях свое видение возможного прекращения огня. После этого возможно продолжение переговоров.