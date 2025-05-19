Разговор Путина и Трампа. Главное

Трамп рассказал о планах созвониться с Путиным вечером 17 мая, на следующий день после переговоров в Стамбуле. Американский президент выделил две ключевые темы предстоявшего разговора: торговля и прекращение конфликта на Украине, который он назвал «кровавой баней». Кроме того, он сообщил о намерении провести переговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран НАТО. «Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня и закончится эта очень жестокая война, которая и не должна была начинаться», — заявил Трамп.