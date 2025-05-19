Разговор Путина и Трампа. Главное

О чем договорились Путин и Трамп
19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это третий разговор между лидерами. Он продлился больше двух часов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее 19 мая заявила журналистам, что Трамп «устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта». Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил о «тупике» в переговорах и назвал телефонный разговор между Трампом и Путиным попыткой из него выйти.
Что Путин рассказал о разговоре:
- во время беседы поднималась тема Украины, Россия допускает подписание меморандума для прекращения огня, это возможно «в случае достижения соответствующих договоренностей»;
- Путин поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной;
- Трамп представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия;
- беседа была откровенной и содержательной;
Как этот разговор связан с российско-украинской встречей в Стамбуле
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что разговор пройдет с учетом российско-украинских переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. Их главным итогом стало решение сторон обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000» и договоренность обсуждать прекращение огня. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, провести обмен стороны планируют на этой неделе. Россия и Украина уже формируют списки подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000», о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, заявлял РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Обмен должен состояться. А вот точная дата или на той неделе, этого я не могу сказать», — добавил он.
Киев также заявлял о «потенциальной подготовке» встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По версии Москвы, это был запрос Киева, который она приняла к сведению. В Кремле отметили, что считают такую встречу возможной — «как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон».
Представители США, в частности госсекретарь Марко Рубио, 16 мая в Стамбуле присутствовали. В переговорах России и Украины они не участвовали, но перед ними встретились с представителями Турции и Украины в трехстороннем формате.
Москва встречу в Стамбуле в целом оценила положительно. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X обозначил три «хороших результата»: «крупнейший обмен пленными; варианты прекращения огня; которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог». И подчеркнул, что «это было бы невозможно» без Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа, Марко Рубио и других членов команды Трампа.
Тем временем 18 мая Вэнс и Рубио встретились с Зеленским в Риме — это первая встреча украинского президента и американского вице-президента с их перепалки в Белом доме в конце февраля. По итогу Вэнс опубликовал в X фото, на котором он и Зеленский смеются, и подписал: «Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие на Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире».
Что заявляли Россия и США в преддверии разговора
Трамп рассказал о планах созвониться с Путиным вечером 17 мая, на следующий день после переговоров в Стамбуле. Американский президент выделил две ключевые темы предстоявшего разговора: торговля и прекращение конфликта на Украине, который он назвал «кровавой баней». Кроме того, он сообщил о намерении провести переговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран НАТО. «Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня и закончится эта очень жестокая война, которая и не должна была начинаться», — заявил Трамп.
В тот же день состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Рубио приветствовал достигнутую между Москвой и Киевом договоренность о масштабном обмене военнопленными. В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что «всеобъемлющий мирный план, предложенный Соединенными Штатами, определяет наилучший путь продвижения вперед». «Давайте не упустим эту огромную возможность. Пришло время закончить эту войну», — написал сам американский дипломат в соцсети X.
Американские чиновники публично озвучивали лишь отдельные положения мирного плана, полностью документ был опубликован агентством Reuters. В нем предлагается признать суверенитет России над Крымом, а также ее фактический контроль над Луганской и частями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Документ также предполагает предоставление Украине гарантий безопасности взамен на отказ от вступления в НАТО при сохранении возможности членства в Евросоюзе. Запорожскую АЭС предлагается оставить за Киевом, но перезапуск и эксплуатацию объекта передать Соединенным Штатам. Мирный план также предусматривает отмену санкций, введенных против России с 2014 года.
В случае провала мирных переговоров американские санкции, напротив, будут ужесточены. Соответствующий законопроект уже подготовил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Билль предусматривает 500-процентные пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. В законопроекте также содержится запрет на покупку гражданами США российских государственных долговых обязательств. По словам спецпосланника Трампа Кита Келлога, конгресс США сможет в кратчайшие сроки принять новый санкционный пакет — Грэм уже заручился голосами порядка 70 из 100 сенаторов. Новый, 17-й по счету санкционный пакет подготовили и европейцы. Как ожидается, он будет утвержден главами МИД Евросоюза уже во вторник, 20 мая.
Как идет общение Путина и Трампа
Это уже третий телефонный разговор между двумя лидерами с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. В первый раз они пообщались 12 февраля, на следующий день после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и обмена заключенными. Темами разговора стали урегулирование конфликта на Украине, налаживание двусторонних отношений, ситуация на Ближнем Востоке и ядерная программа Ирана.
Второй звонок состоялся 18 марта. В ходе разговора Путин обозначил сложности и риски, связанные с реализацией предложения Трампа о введении перемирия. При этом лидеры согласовали введение моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры на аналогичный срок. Сразу же после звонка Путин дал соответствующую команду российским военным. 25 марта Россия и США согласовали перечень объектов, подпадающих под действие моратория. Однако Москва и Киев впоследствии обвиняли друг друга в его нарушении.
За свой первый президентский срок Трамп шесть раз встретился с российским президентом. 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся первый полноформатный саммит двух лидеров. Кроме того, они неоднократно встречались на полях крупных международных мероприятий — саммита «Группы двадцати» в Гамбурге в июле 2017 года, саммита АТЭС во вьетнамском Дананге 11 ноября 2017 года, торжеств в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войной в ноябре 2018 года, саммитов «Двадцатки» в Буэнос-Айресе также в ноябре 2018-го и в Осаке в июне 2019-го.