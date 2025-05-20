Владимир Путин рассказал о разговоре с Дональдом Трампом

Владимир Путин сообщил о содержании состоявшегося вечером 19 мая телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который, по его словам, оказался конструктивным и полезным. Одним из ключевых моментов стала тема урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Российская сторона вновь подтвердила приверженность прекращению боевых действий, однако подчеркнула необходимость поиска действенного и реалистичного подхода к установлению мира.
Президент России указал, что обе страны — Россия и Украина — должны прийти к взаимоприемлемым компромиссам. Москва выразила готовность продолжить работу над проектом возможного мирного соглашения и приступить к обсуждению параметров прекращения огня, если удастся достичь конкретных договоренностей.
В ближайшее время представители Кремля — пресс-секретарь Дмитрий Песков или помощник президента Юрий Ушаков — предоставят более подробную информацию о деталях разговора, сказал президент.
Телефонная беседа между лидерами России и США стала третьей с начала текущего года и прошла на фоне дипломатических усилий, направленных на деэскалацию украинского кризиса. Перед этим, 16 мая, в Стамбуле состоялись прямые переговоры представителей Москвы и Киева. В ходе встречи стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили перспективу проведения личной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Соединённые Штаты, со своей стороны, выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в переговорном процессе. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, инициатива телефонного разговора исходила от американской стороны, поскольку в Вашингтоне считают, что процесс мирного урегулирования находится в застое.
Вэнс отметил, что президент Трамп стремится к получению конкретных результатов, особенно в части возможного перемирия, и надеется увидеть от сторон реальные предложения. По его мнению, недоверие между Россией и Украиной мешает диалогу, но может быть преодолено при наличии политической воли. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без уступок с обеих сторон.
Ожидается, что после беседы с Путиным американский президент проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По завершении этих переговоров Трамп намерен выступить с публичным заявлением.