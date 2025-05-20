Владимир Путин рассказал о разговоре с Дональдом Трампом

Телефонная беседа между лидерами России и США стала третьей с начала текущего года и прошла на фоне дипломатических усилий, направленных на деэскалацию украинского кризиса. Перед этим, 16 мая, в Стамбуле состоялись прямые переговоры представителей Москвы и Киева. В ходе встречи стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000» и обсудили перспективу проведения личной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.