Путин подписал указ о проведении мониторинга причиненного РФ вреда

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что заниматься мониторингом вреда будут органы прокуратуры РФ. В течение следующего месяца Генпрокуратура должна утвердить порядок его осуществления, а также организовать ведение регистра соответствующих сведений и определить их состав.
Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, ранее сегодня Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи.