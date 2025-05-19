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Путин подписал указ о проведении мониторинга причиненного РФ вреда

Заниматься мониторингом иностранного вреда будут органы прокуратуры РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что заниматься мониторингом вреда будут органы прокуратуры РФ. В течение следующего месяца Генпрокуратура должна утвердить порядок его осуществления, а также организовать ведение регистра соответствующих сведений и определить их состав.​​​​​​

Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее сегодня Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи.