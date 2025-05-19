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Путин: Россия выступает за остановку боевых действий

Трамп в телефонном разговоре высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин по итогам телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий. По его словам, для этого нужно разработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Президент России уверен в том, что стороны способны договориться и прийти к соглашению о прекращении огня на определенное время.

Трамп в ходе беседы поделился своим видением ситуации, в том числе позицией по прекращению боевых действий на Украине, добавил Путин.

В понедельник, 19 мая, главы двух государств провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Путин назвал беседу с Трампом откровенной, содержательной и весьма полезной.