Путин: Россия выступает за остановку боевых действий

Российский лидер Владимир Путин по итогам телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий. По его словам, для этого нужно разработать наиболее эффективные пути движения к миру.
Президент России уверен в том, что стороны способны договориться и прийти к соглашению о прекращении огня на определенное время.
Трамп в ходе беседы поделился своим видением ситуации, в том числе позицией по прекращению боевых действий на Украине, добавил Путин.
В понедельник, 19 мая, главы двух государств провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Путин назвал беседу с Трампом откровенной, содержательной и весьма полезной.