Путин: Трамп высказался о перемирии между Россией и Украиной

19 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он предложил начать процесс с составления совместного меморандума о будущем мирном договоре по Украине. При этом господин Путин подчеркнул, что задача устранения первопричин конфликта остается актуальной.