Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

«Прежде всего, я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году», — отметил российский лидер.