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Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Life.ru публикует полное заявление президента России Владимира Путина по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.

Источник: Life.ru

Заявление Путина по итогам переговоров с Трампом. Видео © Life.ru.

«Прежде всего, я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году», — отметил российский лидер.

Путин, в частности, сообщил о готовности России к обсуждению с Украиной проекта мирного соглашения, включающего прекращение огня и принципы урегулирования конфликта. Президент подчеркнул необходимость достижения взаимоприемлемых компромиссов.

Также глава государства отметил конструктивный характер беседы и выразил удовлетворение её результатами.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом.