Путин рассказал о разговоре с Трампом

Владимир Путин после разговора с Дональдом Трампом лично сделал заявление для СМИ. По его словам, телефонные переговоры продолжались более двух часов. «Они были содержательными, весьма откровенными и в целом весьма полезными», — заявил он. «Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году», — сказал Путин. Он отметил, что Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. «Россия также выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, мы должны определить наиболее эффективные пути движения к миру», — подчеркнул Путин. По словам президента, Россия и Украина в ходе дальнейших переговоров должны проявить максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые бы устроили все стороны.