Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня на Украине

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональда Трампа заявил о своей позиции по поводу прекращения огня на Украине. Об этом рассказал глава государства после диалога с американским коллегой. Путин также поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной.