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Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня на Украине

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональда Трампа заявил о своей позиции по поводу прекращения огня на Украине. Об этом рассказал глава государства после диалога с американским коллегой. Путин также поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной.

Источник: Life.ru

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — сказал Путин.

Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл разговор с Трампом, их беседа длилась более двух часов. Телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом.