Песков: Тема изменения Конституции РФ не входила в повестку дня

Тема изменения Конституции Российской Федерации не входит в повестку дня. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой выразил мнение, что в будущем в Конституцию страны могут быть внесены различные изменения.
«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков также отметил, что СМИ, вероятно, стоит уточнить у самого вице-спикера Госдумы, что он имел в виду, говоря о внесении изменений в Конституцию РФ.
Как заявлял Толстой, Конституция является свободным базовых законов, которые должны регулировать деятельность граждан в соответствии с актуальными реалиями. При этом, по словам зампреда Госдумы, в стране произошло много изменений с начала спецоперации на Украине, что может стать причиной для введения новых законов в Конституцию РФ.