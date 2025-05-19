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Песков: Тема изменения Конституции РФ не входила в повестку дня

Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампреда Госдумы РФ Толстого о возможных изменениях в Конституции.

Источник: Комсомольская правда

Тема изменения Конституции Российской Федерации не входит в повестку дня. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой выразил мнение, что в будущем в Конституцию страны могут быть внесены различные изменения.

«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также отметил, что СМИ, вероятно, стоит уточнить у самого вице-спикера Госдумы, что он имел в виду, говоря о внесении изменений в Конституцию РФ.

Как заявлял Толстой, Конституция является свободным базовых законов, которые должны регулировать деятельность граждан в соответствии с актуальными реалиями. При этом, по словам зампреда Госдумы, в стране произошло много изменений с начала спецоперации на Украине, что может стать причиной для введения новых законов в Конституцию РФ.