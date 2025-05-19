Песков: Тема изменения Конституции РФ не входила в повестку дня

Как заявлял Толстой, Конституция является свободным базовых законов, которые должны регулировать деятельность граждан в соответствии с актуальными реалиями. При этом, по словам зампреда Госдумы, в стране произошло много изменений с начала спецоперации на Украине, что может стать причиной для введения новых законов в Конституцию РФ.