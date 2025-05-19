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Путин: о деталях разговора с Трампом позже сообщат Песков или Ушаков

Президент РФ 19 мая находится с рабочей поездкой в Сочи.

Источник: Аргументы и факты

Подробности прошедшей 19 мая беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позже озвучат официальный представитель Кремля Дмитрий Песков или помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщил Путин по итогам разговора с Трампом.

Видео с выступлением российского лидера опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, президент РФ сегодня находится с рабочей поездкой в Сочи. В его планах было посещение федеральной территории Сириус, где он планировал посетить корпус средней специальной музыкальной школы «Сириус» и провести заседание попечительского совета фонда «Талант и успех».

Также сообщалось, что Владимир Путин во время беседы по телефону с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом поблагодарил его за поддержку в вопросе возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Кроме этого, в ходе беседы с Трампом российский лидер отметил, что России и Украине нужно найти компромиссы.