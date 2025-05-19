Путин: о деталях разговора с Трампом позже сообщат Песков или Ушаков

Напомним, президент РФ сегодня находится с рабочей поездкой в Сочи. В его планах было посещение федеральной территории Сириус, где он планировал посетить корпус средней специальной музыкальной школы «Сириус» и провести заседание попечительского совета фонда «Талант и успех».