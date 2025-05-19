Путин назвал устранение первопричин украинского кризиса приоритетом

Устранить первопричины украинского кризиса является приоритетом для России, при этом в целом позиция Москвы ясна. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в понедельник, 19 мая, после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил Путин, выйдя к прессе.
Напомним, телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером понедельника, 19 мая. Переговоры длились более двух часов.
Оценивая диалог, российский президент назвал его откровенным и содержательным.
Путин также сообщил американскому коллеге, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, который бы включал в себя прекращение огня, а также в целом «выступает за остановку боевых действий».