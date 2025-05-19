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Путин назвал устранение первопричин украинского кризиса приоритетом

Устранить первопричины украинского кризиса является приоритетом для России, при этом в целом позиция Москвы ясна.

Устранить первопричины украинского кризиса является приоритетом для России, при этом в целом позиция Москвы ясна. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в понедельник, 19 мая, после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил Путин, выйдя к прессе.

Напомним, телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером понедельника, 19 мая. Переговоры длились более двух часов.

Оценивая диалог, российский президент назвал его откровенным и содержательным.

Путин также сообщил американскому коллеге, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, который бы включал в себя прекращение огня, а также в целом «выступает за остановку боевых действий».