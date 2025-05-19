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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главное из беседы

После беседы российский лидер сообщил прессе, что разговор с Трампом был содержательным и откровенным. Он также заявил, что во время разговора американский лидер озвучил свою позицию по поводу прекращения боевых действий.

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом информирует ТАСС.

Разговор длился более двух часов.

После беседы российский лидер сообщил прессе, что разговор с Трампом был содержательным и откровенным. Он также заявил, что во время разговора американский лидер озвучил свою позицию по поводу прекращения боевых действий.

Глава РФ отметил, что прекращение огня с Украиной возможно в случае достижения соответствующих договоренностей. При этом Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, добавил российский лидер. Он подчеркнул, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устроят обе стороны.

Возобновление контактов в Стамбуле свидетельствует о том, что стороны «в целом на правильном пути», заключил президент РФ.