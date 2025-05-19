Путин по итогам разговора с Трампом: компромисс по Украине должен устроить обе стороны конфликта

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Компромисс по Украине должен устроить обе стороны конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 19 мая телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА.
По словам российского лидера, разговор длился более двух часов. «Он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — отметил Владимир Путин.
«Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году», — рассказал он.
В ходе разговора Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса. «Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. C своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — отметил глава российского государства.
Он также пояснил российскую позицию по возможному мирному соглашению и прекращению огня: «Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
«Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути», — подчеркнул Владимир Путин.
При этом он обратил особое внимание, что для России главное — устранить первопричины этого кризиса. «Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил российский лидер. -0-