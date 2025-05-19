Путин по итогам разговора с Трампом: компромисс по Украине должен устроить обе стороны конфликта

При этом он обратил особое внимание, что для России главное — устранить первопричины этого кризиса. «Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил российский лидер. -0-