Песков рассказал, как Путин может связаться с Трампом где бы он ни находился

«Президент, где бы он ни находился, обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе и межгосударственных», — отметил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что между Россией и США действует так называемая красная линия — защищенная линия связи для обсуждения наиболее чувствительных вопросов. По словам пресс-секретаря, для главы государства всегда специально оборудуется кабинет в одном из помещений, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности и конфиденциальности переговоров.