Путин: Необходимо найти компромисс по Украине, который устроит обе стороны

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — сказал Путин.
Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.