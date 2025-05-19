Путин: Необходимо найти компромисс по Украине, который устроит обе стороны

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — сказал Путин.