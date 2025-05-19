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В Кремле прокомментировали предложение изменить Конституцию России

Тема изменения главного документа России — Конституции — на повестке дня не стоит.

Тема изменения главного документа России — Конституции — на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал в понедельник, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ТАСС соответствующее предложение депутата Госдумы Петра Толстого.

«Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой допустил изменения Конституции «еще более существенные, чем были в 2020 году». Он отметил, что большая часть мировых практик «не прижилась в законодательстве России».

В свою очередь инициативу парламентария не поддержал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он заявил о необходимости «пожить по действующей редакции» документа.

Другой депутат Госдумы — Анатолий Вессерман — заявил, что из Конституции следует убрать ограничение по срокам президентства.