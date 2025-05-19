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Гладков заявил о выявленных нарушениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

Гладков заявил о выявленных нарушениях при строительстве оборонительных сооружениях в Белгородской области.

При строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области допущены нарушения на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 19 мая, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он заявил, что получил информацию о результатах дополнительной проверки по возведению соответствующих сооружений.

«Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — сообщил глава региона.

Также Гладков заявил о нарушениях со стороны подрядных организаций — они завышали объем работ. По данному факту уже подготовлены и направлены в суд соответствующие документы, заключил губернатор Белгородской области.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за некачественных бетонных пирамид, известных под названием «зубы дракона». Защитные сооружения, показала экспертиза, были ненадлежащего качества.

В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея дедова. Им предъявили обвинение в хищении больше одного миллиарда рублей. По информации источников, их арест может быть связан с делом в отношении бывшего директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, который обвиняется в хищении денег при строительстве защитных сооружений в регионе.