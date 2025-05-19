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ООН выразила отношение к телефонному разговору Путина и Трампа

Организация Объединенных Наций, как сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Организация Объединенных Наций, как сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В понедельник Путин, как сообщалось, позвонил Трампу из Образовательного центра «Сириус».

Дюжаррик в ходе брифинга для СМИ отметил, что телефонные разговоры «между Трампом и Зеленским, Трампом и Путиным приветствуются».

Российский лидер сегодня рассказал журналистам, что беседа с Трампом длилась более двух часов.

Западные СМИ сообщили, что американский лидер поговорил сегодня и с Владимиром Зеленским, причем беседа длилась всего несколько минут.