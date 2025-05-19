Путин заявил о подготовке меморандума о будущем мирном договоре с Украиной

Владимир Путин, рассказывая о содержании своего разговора с Дональдом Трампом, заявил, что Россия намерена подготовить и подписать с Украиной меморандум о будущем мирном договоре. Этот меморандум, по его словам, мог бы включать ряд позиций. «Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — заявил президент. Отметим, что меморандум является по сути «декларацией о намерениях». В нем не прописываются права и обязанности сторон, санкции за их невыполнение и тд. Все эти важные детали уточняются в международном договоре, который может быть заключён на базе меморандума, а может и не быть.