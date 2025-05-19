В Европе хотят «обломать» Россию во всем, заявил Песков

Разговор с Трампом продолжался более двух часов. Путин назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным. Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и возможное прекращение огня. Трамп подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо. Также он заявил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта, при этом отметил, что условия прекращения огня могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.