Песков: Путин обеспечен закрытой связью независимо от местонахождения

«Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных», — сказал Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.