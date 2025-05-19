Песков: Путин обеспечен закрытой связью независимо от местонахождения

Российский лидер Владимир Путин обладает доступом ко всей необходимой инфраструктуре связи, в том числе закрытой, в любом месте, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы РФ с американским президентом Дональдом Трампом из «Сириуса» в Сочи.
«Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных», — сказал Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Напомним, вечером 19 мая президент России провел телефонный разговор с главой США из здания образовательного комплекса «Сириус». Диалог глав двух стран длился свыше двух часов. Путин назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.