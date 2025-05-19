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Песков: У Путина есть доступ к закрытой связи, где бы он ни находился

Дмитрий Песков заявил, что Россия и США могут безопасно осуществлять переговоры благодаря защищенным «красным линиям» связи.

Источник: Комсомольская правда

У президента России Владимира Путина есть доступ к закрытым каналом связи, где бы он ни находился. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина.

Официальный представитель Кремля прокомментировал телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом, который глава России провел на федеральной территории «Сириус».

«Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы РФ также отметил, что защищенная «красная линия» связи между Москвой и Вашингтоном позволяет безопасно осуществлять переговоры между представителями стран даже по самым чувствительным вопросам.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин оценил прошедший телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил глава РФ, диалог был полезным и конструктивным.