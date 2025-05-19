Дмитрий Песков раскрыл реальную позицию Трампа по конфликту на Украине: она сильно отличается от европейской

Президент США Дональд Трамп, в отличие от стран Европейского союза, придерживается нейтральной позиции по вопросу конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Тему действий американского лидера представитель Кремля затронул в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. На фоне диалога президентов РФ и США он подчеркнул, что Европа до сих пор занимает проукраинскую позицию. Тогда как Трамп остается нейтрален.
«У них (стран Европы — прим.ред.) расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них позиция откровенно проукраинская. И их, наверное, основная траектория работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем», — сказал Песков.
При этом он добавил, что оказывать реальные посреднические услуги в контексте конфликта может только человек, сохраняющий одинаковую дистанцию по отношению к каждой из сторон.
В то же время Песков оценил ход урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что предстоит достаточно кропотливая работа. Причем по некоторым направлениям она, вероятно, окажется весьма длительной.