Дмитрий Песков раскрыл реальную позицию Трампа по конфликту на Украине: она сильно отличается от европейской

«У них (стран Европы — прим.ред.) расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них позиция откровенно проукраинская. И их, наверное, основная траектория работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем», — сказал Песков.