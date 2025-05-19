Песков: Позиция Трампа по Украине нейтральна, в отличие от Европы

Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту нейтральная, в отличие от европейских политиков, чья сторона откровенно проукраинская. Об этом в понедельник, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования конфликта на Украине.
— У них (европейских политиков, — прим. «ВМ») расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них позиция откровенно проукраинская, — сообщил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая — российский лидер поблагодарил своего американского коллегу за поддержку возобновления прямых переговоров РФ и Украины. Сам Трамп также высказал свою позицию по украинскому конфликту в ходе разговора.
По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня. Президент подчеркнул необходимость поиска компромиссов, приемлемых для всех сторон.