Песков: Позиция Трампа по Украине нейтральна, в отличие от Европы

— У них (европейских политиков, — прим. «ВМ») расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них позиция откровенно проукраинская, — сообщил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.