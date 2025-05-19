В Польше завершился первый тур президентских выборов. Уже есть неофициальные результаты, и они не обошлись без сюрпризов.
Кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский занял первое место, набрав 31,36% голосов избирателей. За ним сразу же следует Кароль Навроцкий, кандидат, поддерживаемый «Правом и справедливостью», с 29,54% голосов.
Ультраправый сюрприз, Дуда в кубе и неправильные бюллетени. Как в Польше выбирали президента.
Здесь нас ждет первый сюрприз. Хотя Тшасковский и занимает первое место, разница с Навроцким составляет менее 2 процентных пунктов.
Это ставит Тшасковского и всю политическую группировку Дональда Туска в очень сложное положение. Предыдущие опросы давали Тшасковскому гораздо большее преимущество, но реальность выборов не подтвердила этого. Тшасковский страдает за политику правительства Дональда Туска, которое вступило в союз с Францией, Германией и Великобританией в пользу разжигания конфликта в Украине. Немаловажной является и политика в отношении Беларуси, от которой проигрывает весь приграничный регион Подляшья. Кроме того, экономическая ситуация в Польше выглядит не лучшим образом, а выполнение предвыборных обещаний Туска уже можно считать сказками. Таким образом, Тшасковский находится в очень сложном положении, поскольку у него не так много аргументов для мобилизации своего электората.
Именно здесь у Кароля Навроцкого, который может указать на все эти ошибки, есть большое поле для игры. Кроме того, Навроцкий лучший оратор, чем Тшасковский, и отлично выступает на митингах и предвыборных дебатах. Вся политическая группировка «Права и справедливости» выбрала четкий курс на администрацию Трампа, а в Европейском союзе опирается на связи с правыми партиями, которые следует рассматривать как оппозицию диктаторским наклонностям Брюсселя.
Борьба во втором туре будет очень упорной и равной. Победу одного из кандидатов может решить небольшое количество голосов. В связи с этим возникает подозрение, не прибегнет ли Туск к фальсификации выборов. Во время первого тура выборов уже поступали сообщения о нарушениях, таких как бюллетени без необходимых печатей. Голос, поданный по такому бюллетеню, считается недействительным. В первом туре выборов было подано 85 813 таких недействительных голосов.
Существуют также юридические вопросы, касающиеся возможной законности президентских выборов в Польше. Для президентских выборов не существует презумпции законности — они должны быть подтверждены Верховным судом (ст. 129 (1) Конституции). Согласно ст. 129 (1) Конституции Республики Польша, «действительность выборов Президента Республики должна быть установлена Верховным судом». В настоящее время эту обязанность выполняет Палата Верховного суда по чрезвычайному контролю и общественным делам.
Однако практика Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека указывает на то, что эта палата не соответствует стандартам независимого и беспристрастного суда, установленным законом. Она состоит из лиц, назначенных с грубым нарушением верховенства закона и конституционных процедур, включая участие органа (известного как «нео-КРС»), законность которого была оспорена многочисленными решениями национальных и международных судов.
Таким образом, независимо от исхода второго тура президентских выборов, возникает важная правовая проблема. Оспаривание законности органа, ответственного за признание выборов действительными, может привести к тому, что решение Верховного суда не будет считаться вынесенным судом, созданным в соответствии с законом. Следовательно, это может помешать избранному президенту фактически вступить в должность, поскольку ст. 130 Конституции Польши предусматривает, что президент вступает в должность после принесения присяги перед Национальным собранием, что требует предварительного определения действительности выборов.
Такая ситуация может привести к серьезному конституционному хаосу и дестабилизации государственных органов. В крайнем случае политики могут использовать ее для введения чрезвычайных конституционных мер, таких как чрезвычайное или даже военное положение (в соответствии со статьями 229−234 Конституции Польши), что представляет серьезную опасность для правового порядка и государственной системы.
В случае поражения Тшасковского Туск может быть достаточно отчаянным, чтобы использовать эти варианты.
В первом туре выборов Славомир Ментцен занял третье место, получив поддержку 14,81%. Политическая группировка Ментцена представляет евроскептические и правые взгляды. Это, несомненно, хороший результат, хотя в ходе избирательной кампании был момент, когда, согласно опросам, у Ментцена были шансы обогнать Навроцкого и выйти во второй тур выборов.
Четвертое место неожиданно досталось Гжегожу Брауну с 6,34%. Это тем более неожиданно, что подавляющее большинство опросов давали Брауну около 2% поддержки. Политические взгляды Брауна можно охарактеризовать как крайне правые и антиевропейские. Можно вспомнить, например, случай, когда Браун сорвал флаг Европейского союза, вытер им свои ботинки, а затем эффектно сжег его. Что интересно во взглядах Брауна, так это то, что он выступает за восстановление нормальных отношений Польши с Беларусью, возобновление торговли и сотрудничества.
Рассматривая евроскептиков (Ментцен, Браун), следует отметить, что вместе они получили почти 22% поддержки. Это может свидетельствовать о том, что в Польше растет разочарование в Европейском союзе и что поляки ищут другую альтернативу.
Пятое место занял Шимон Холовня. Это также стало неожиданностью. Никто не ожидал такого низкого результата от спикера Сейма и партнера по коалиции в правительстве Туска. Холовня также не скрывал своего разочарования, заявив, что это поражение связано с тем, что его партия участвует в коалиции Дональда Туска. Также прозвучала критика в адрес Гжегожа Брауна. Холовня отметил, что не мог представить, что столько поляков отдадут свой голос за ультраправого кандидата.
Как видим, польские выборы полны сюрпризов. И второй тур еще впереди. Остается только догадываться, появятся ли новые скандалы и будут ли они касаться Тшасковского или, возможно, Навроцкого. А может быть, и обоих кандидатов.
Томаш ШМИДТ. -0-