Это ставит Тшасковского и всю политическую группировку Дональда Туска в очень сложное положение. Предыдущие опросы давали Тшасковскому гораздо большее преимущество, но реальность выборов не подтвердила этого. Тшасковский страдает за политику правительства Дональда Туска, которое вступило в союз с Францией, Германией и Великобританией в пользу разжигания конфликта в Украине. Немаловажной является и политика в отношении Беларуси, от которой проигрывает весь приграничный регион Подляшья. Кроме того, экономическая ситуация в Польше выглядит не лучшим образом, а выполнение предвыборных обещаний Туска уже можно считать сказками. Таким образом, Тшасковский находится в очень сложном положении, поскольку у него не так много аргументов для мобилизации своего электората.