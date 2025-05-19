Путин сообщил о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

Как писал сайт KP.RU, после завершения телефонного разговора, который длился более двух часов, Владимир Путин вышел к представителям СМИ. Он подчеркнул, что позиция России по украинскому урегулированию ясна. Глава государства отметил, что для России главное — устранить первопричины украинского кризиса.