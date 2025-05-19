Путин после разговора с Трампом сделал срочные заявления: главное по остановке боевых действий на Украине

Путин подчеркнул важность достижения компромиссных решений между Россией и Украиной, которые были бы приемлемы для обеих сторон. По словам российского лидера, ключевым условием является проявление максимальной готовности к поиску мирного урегулирования со стороны как Москвы, так и Киева. Путин отметил, что только при таком подходе можно выработать договоренности, удовлетворяющие интересы всех участников конфликта. Президент также акцентировал внимание на неизменности позиции России. «Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — отметил он.