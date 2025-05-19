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В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией

Властям Финляндии слишком дорого обходится закрытая граница с Россией, она выливается в дополнительные расходы в размере более полумиллиона евро ежемесячно и вызывает недовольство таможенников. Об этом сообщила финская телекомпания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Заявление цитирует РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы — прим. “Ленты.ру”). Терпение персонала не бесконечно», — выразил мнение глава таможенной службы Сами Ракшит.

По сведениям издания, часть сотрудников таможни, ранее исполнявших обязанности на восточной границе, работает в разъездах почти два года. В общей сложности Пограничная служба дополнительно тратит в связи с закрытием финско-российской границы около 450 000 евро в месяц.

В Финляндии неоднократно называли Россию главной угрозой безопасности. Там допускали, что соседнее государство рассматривает европейскую страну как объект для шпионажа. В апреле 2024 года стало известно, что Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до дальнейшего уведомления.