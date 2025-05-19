В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией

Властям Финляндии слишком дорого обходится закрытая граница с Россией, она выливается в дополнительные расходы в размере более полумиллиона евро ежемесячно и вызывает недовольство таможенников. Об этом сообщила финская телекомпания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Заявление цитирует РИА Новости.