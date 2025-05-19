Трамп: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Об этом он сообщил в понедельник, 19 мая, по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент США отметил, что обсуждение условий прекращения огня на Украине возможно только между сторонами, непосредственно участвующими в конфликте.
Трамп добавил, что его разговор с Владимиром Путиным прошел в позитивном ключе. По его словам, Россия заинтересована в расширении торговых отношений с США после завершения конфликта.
— Разговор с Путиным прошел очень хорошо, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию по украинскому конфликту.
По итогам разговора Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.