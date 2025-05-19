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Трамп оценил переговоры с Путиным

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным.

Источник: AP 2024

Разговор с президентом России Владимиром Путиным «прошел очень хорошо», заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя телефонные переговоры, состоявшиеся в понедельник, 19 мая.

По словам главы Белого дома, Москва и Киев в скором времени «начнут переговоры о прекращении огня и военных действий». По словам Дональда Трампа, условия для этого будут согласованы обеими сторонами.

«Тон и дух беседы были превосходными», — резюмировал президент США.

Ранее свою оценку телефонному разговору дал президент России Владимир Путин. Беседа длилась более двух часов, отметил глава государства.

Российский лидер также сообщил журналистам, что в ходе переговоров поблагодарил Трампа за участие США в переговорном процессе.

Также Путин заявил, что Москва готова вместе с Киевом работать над меморандумом, включающим в себя прекращение огня. Президент подчеркнул, что РФ в целом выступает за остановку боевых действий, однако приоритет — устранение первопричин конфликта.