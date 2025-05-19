Трамп оценил переговоры с Путиным

Разговор с президентом России Владимиром Путиным «прошел очень хорошо», заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя телефонные переговоры, состоявшиеся в понедельник, 19 мая.
По словам главы Белого дома, Москва и Киев в скором времени «начнут переговоры о прекращении огня и военных действий». По словам Дональда Трампа, условия для этого будут согласованы обеими сторонами.
«Тон и дух беседы были превосходными», — резюмировал президент США.
Ранее свою оценку телефонному разговору дал президент России Владимир Путин. Беседа длилась более двух часов, отметил глава государства.
Российский лидер также сообщил журналистам, что в ходе переговоров поблагодарил Трампа за участие США в переговорном процессе.
Также Путин заявил, что Москва готова вместе с Киевом работать над меморандумом, включающим в себя прекращение огня. Президент подчеркнул, что РФ в целом выступает за остановку боевых действий, однако приоритет — устранение первопричин конфликта.