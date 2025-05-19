Трамп: Россия и Украина незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.