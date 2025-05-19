Главные заявления Путина: итоги переговоров с Трампом и перспективы украинского урегулирования

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Беседа состоялась спустя три дня после встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле — первой за три года. По итогам переговоров Владимир Путин сделал ряд заявлений. Главное из выступления президента — в подборке Новостей Mail.