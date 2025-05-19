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Главные заявления Путина: итоги переговоров с Трампом и перспективы украинского урегулирования

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Беседа состоялась спустя три дня после встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле — первой за три года. По итогам переговоров Владимир Путин сделал ряд заявлений. Главное из выступления президента — в подборке Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Разговор начался в 17:00 по московскому времени. Президент вышел на связь с Трампом из здания музыкальной школы в центре «Сириус», а сразу после беседы выступил перед журналистами.

Главные заявления Путина

  • Разговор с Трампом был содержательным, откровенным и весьма полезным.
  • Москва благодарна американскому лидеру за поддержку идеи возобновления прямых переговоров с Киевом.
  • США и РФ подтвердили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса.
  • Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
  • Переговорный процесс в Стамбуле снова активизировался и «это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути».
  • РФ готова к компромиссам. Важно, чтобы обе стороны конфликта стремились к миру и поиску взаимоприемлемых решений.
  • Позиция России остается неизменной. Главной задачей Москва считает устранение первопричин кризиса.
  • Если потребуется, Песков и Ушаков позже объяснят детали сегодняшних телефонных переговоров с президентом Трампом.