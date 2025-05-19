Главные заявления Путина: итоги переговоров с Трампом и перспективы украинского урегулирования

Разговор начался в 17:00 по московскому времени. Президент вышел на связь с Трампом из здания музыкальной школы в центре «Сириус», а сразу после беседы выступил перед журналистами.
Главные заявления Путина
- Разговор с Трампом был содержательным, откровенным и весьма полезным.
- Москва благодарна американскому лидеру за поддержку идеи возобновления прямых переговоров с Киевом.
- США и РФ подтвердили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса.
- Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
- Переговорный процесс в Стамбуле снова активизировался и «это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути».
- РФ готова к компромиссам. Важно, чтобы обе стороны конфликта стремились к миру и поиску взаимоприемлемых решений.
- Позиция России остается неизменной. Главной задачей Москва считает устранение первопричин кризиса.
- Если потребуется, Песков и Ушаков позже объяснят детали сегодняшних телефонных переговоров с президентом Трампом.