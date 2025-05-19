WSJ: Зеленский попросил Трампа уговорить Путина на три условия по переговорам

«Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным. Зеленский ответил, что Трамп должен подтолкнуть Путина к принятию 30-дневного прекращения огня, согласиться на будущую встречу [Путина и Зеленского], на которой Трамп мог бы присутствовать. И подтвердить, что США не будут принимать никаких решений по Украине без участия Киева», — сказал источник WSJ.