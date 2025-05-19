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Трамп сделал заявление о скором завершении конфликта на Украине

Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.

Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая.

Также Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным.

В Truth Social Трамп написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о завершении конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за остановку боевых действий, однако необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Издание Bild со ссылкой на источники написало, что Россия якобы настаивает на двух ключевых условиях для прекращения огня на Украине. В статье говорится, что речь идет о полном выводе ВСУ из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву.