Дональд Трамп дал свою оценку диалогу с Владимиром Путиным: что он сказал

Президент США Дональд Трамп отозвался о своем разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что беседа прошла очень хорошо. Соответствующий пост политик разместил в соцсети Truth Social.
Как известно, диалог между главами России и США состоялся в пятницу, 19 мая. Сразу после него Трамп опубликовал пост, в котором подчеркнул, что беседа получилась продуктивной.
«Только что завершил двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По моему мнению, беседа прошла очень успешно», — написал президент США.
Он также добавил, что РФ и Украина немедленно начнут диалог о прекращении огня и завершении конфликта.
Тем временем диалог также оценил президент России Владимир Путин. Он выразил аналогичное мнение и подчеркнул, что разговор получился содержательным.